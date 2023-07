(Di domenica 2 luglio 2023) AGI - Per la prima volta la stagione degli sconti non si aprirà nel primo sabato del mese. La nuova data è stata posticipata dalla conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 22 marzo scorso. In media gli sconti andranno avanti 6 settimane. lo Si parte quindi il 6, ma le date variano di Regione in Regione Abruzzo: 6-2 settembre Basilicata: 6– 2 settembre Provincia di Bolzano: 14(18 agosto nei comuni turistici) – 11 agosto (15 settembre nei comuni turistici) Calabria: 6– 30 agosto Campania: 6– 30 agosto Emilia Romagna: 6– 31 agosto Friuli Venezia Giulia: 6– 30 settembre Lazio: 6– 16 agosto Liguria: 6– 16 ...

Il 6 luglio pronti per lo shopping, iniziano i saldi AGI - Agenzia Italia

