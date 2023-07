... interrompendo la più lunganei lanci nella storia di ULA. Il decollo del 15esimo razzo Delta ... aprendo la strada al caricamento diliquido super freddo e ossigeno liquido nel razzo. ..."Abbiamo testato il primo veicolo a celle combustibili a, stiamo lavorando su entrambe le ... se organizziamo una giornata facendo unain cui possiamo andare a fare una ricarica, ..."Abbiamo testato il primo veicolo a celle combustibili a, stiamo lavorando su entrambe le ... se organizziamo una giornata facendo unain cui possiamo andare a fare una ricarica, ...

Idrogeno in pausa di riflessione. Troppo caro e poco "green" ilGiornale.it

ROMA - La transizione energetica anche per i veicoli industriali "oggi è possibile, ma è chiaro che occorrono incentivi, infrastrutture, impianti di ricarica e sistemi per produrre energia verde: è in ...L’assessore regionale Colla ha incontrato il governo per il settore automotive "Il rilancio è legato a modelli sostenibili per creare le macchine del domani".