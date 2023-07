Ida Platano riceve un messaggio speciale che è un insegnamento di vita per tutti | cosa c' è scritto

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 2 luglio 2023) Ida, ex dama di Uomini e Donne,undavveroda qualcuno... E no, non si tratta del suo Alessandro Vicinanza. Chi glielo avrà mandato? Idanon necessita di grosse presentazioni. Per anni è stata un volto televisivo particolarmente apprezzato in varie trasmissioni. In particolare, da Temptation Island a Uomini e Donne, a far parlare di lei ci ha pensato il suo amore 'tossico' nei confronti dell'ex, Riccardo Guarnieri. I due - soprattutto nel dating show di Canale 5 condotto dalla presentatrice Maria De Filippi, hanno fatto talmente tanti tira e molla, da perderne il conto. Non a caso, infatti, la vamp e opinionista Tina Cipollari ha sempre avuto fortemente da ridire su di loro, accusando entrambi di essere interessati solo ed esclusivamente alla visibilità. Al ...