Ibanez | «Mourinho è bipolare | un giorno sorride a tutti | quello dopo non puoi nemmeno salutarlo» 

(Di domenica 2 luglio 2023)è ora un innesto fondamentale nello scacchiere di, per la Roma. Insieme a Smalling e Mancini rappresenta la difesa giallorossa che in due anni è arrivata in due finali diverse grazie all’approccio difensivo del loro allenatore. Intervistato nel podcast Rede Atlantida Bolas nas Costas,ha parlato di diverse tematiche. Ha anche definitoun allenatore «» perché ognicambia umore. Innanzitutto, però,ha parlato delle due finali europee raggiunge dalla Roma, l’anno scorso in Conference League e quest’anno in Europa League, dove purtroppo però non è andata bene come un anno fa.sulle due finali europee raggiunte: «La Conference League, lo scorso anno l’abbiamo giocata con determinazione e con ...