(Di domenica 2 luglio 2023) I partenopei starebberondo a Rogerdellanel caso in cui Kim Min Jae dovesse partire lontano daIla monitorare il mercato per eventualmente sostituire Kim Min Jae. Il sudcoreanoa intrigare il Bayern Monaco, con cui ha già un accordo di massima, e il pericolo che il L'articolo

Patriciaa osteggiare la candidatura di Francisco, temendo le ritorsioni di Ventura contro ... Angel e Ines scoprono finalmente dove si trova il tenente. Sabato 8 luglio Julia riceve la ...La Romaa muoversi in sede di calciomercato. Uno degli ultimi nomi finiti sul taccuino di Tiago ...e Spinazzola possibili partenti Marco Serra dice addio alla Serie A . Nei prossimi ...La Romaa lavorare sul mercato e pensa ad altre cessioni d'oro per incassare la liquidità necessaria. Rogertra i candidati in uscita. Il brasiliano conteso tra il Napoli e la Premier League ...

Ibanez continua ad essere cedibile per la Roma: il Napoli ci pensa DailyNews 24

I partenopei starebbero pensando a Roger Ibanez della Roma nel caso in cui Kim Min Jae dovesse partire lontano da Napoli Il Napoli continua a monitorare ..."Lo scudetto è il sogno di tutti i tifosi. La Roma è un club gigante, quindi già conosci la pressione che i tifosi ti metteranno perché sono molto passionali, quindi è normale. L'importante è dare il ...