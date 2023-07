I talenti emergenti della moda saudita saranno presenti a WHITE Milano 2023

(Di domenica 2 luglio 2023) Gli stilisti del programma Saudi 100 Brands tornano a, uno degli eventi più attesiSettimanadi, dopo il grande successoscorsa edizione. Per esporre al mercato internazionale, gli stilistiospitati in una delle cinque aree speciali dedicate alla fiera, dal 22 al 25 settembre.

Tante le opportunità per icome il Mercato europeo del cinema giovane e indipendente che si terrà domenica 9 luglio, e lo Young Music Academy , workshop dedicato a giovani ...A ciò che avrebbero potuto fare seguendo le loro passioni e i loro. Non tutti lo sanno, ...andata alla Dresdner Kleinwort Benson a New York come vicepresidente della divisione mercati...... a registi consolidati ed, a chi si vuole occupare di film, di documentari, di serie ... I giovanidevono studiare e avere l'umiltà di attingere al passato dai grandi riferimenti ...

Re_HasH vara il rebranding. Il CEO: “Pronti a collaborare con talenti ... Pambianconews

Gli stilisti del programma Saudi 100 Brands tornano a WHITE Milano, uno degli eventi più attesi della Settimana della Moda di Milano, dopo il grande successo della scorsa edizione. Per esporre al merc ...La Salernitana affronta il mercato con una strategia incentrata sui giovani e sul contenimento dei costi, dopo un periodo di spese importanti. L’obiettivo è valorizzare i talenti emergenti, come dimos ...