I pediatri lanciano l’allarme | “Non usate creme solari con ossibenzone sui bambini” Ecco come riconoscerle e i rischi per la salute

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 luglio 2023) Metti la crema, spalma la crema, rimetti la crema. Lo sappiamo bene, isono fondamentali per difendersi dagli effetti dannosi dell’esposizione al sole. Ma ci dobbiamo proteggere anche da qualcos’altro, che potrebbe essere all’interno di una comune crema solare. Tra gli ingredienti può trovarsi l’, un filtro per raggi UV che desta preoccupazioni perché incriminato di interferire sul sistema endocrino umano e di alterare il normale funzionamento ed equilibrio ormonale,segnalano l’Environmental Working Group e la Food and Drug Administration. Trovarlo in una crema non è una possibilità recondita. Secondo una stima della EWG è in circa il 20% dei prodotti valutati.in una lotteria nera: vado a comprare un solare, ne scelgo uno dallo scaffale e ho 1 probabilità su 5 che possa contenere ...