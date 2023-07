I genitori di Kata sbottano | Non ci dicono niente | dove portano le indagini

Leggi su iltempo

(Di domenica 2 luglio 2023) L'impiegato del comune che "avrebbe informazioni". La pista del racket delle camere occupate, che sarebbe "quella giusta". L'ipotesi che la bimba sia ancora a Firenze "perché non ha senso ipotizzare altre strade, almeno al momento". Tre settimane e gli inquirenti che, come si diceva una volta nei romanzi polizieschi, brancolano nel buio. Perché, al di là delle buone, ottime intenzioni, non vi ancora una sola persona indagata nel caso della bimba peruviana di cinque anni scomparsa lo scorso 10 giugno. Idi, come riporta l'edizione locale del quotidiano La Repubblica, sono stanchi. E visibilmente innervositi. “Sullenon ci. Sono passati più di venti giorni e non sappiamo. Abbiamo fatto di tutto per aiutare lee ...