I club di calcio non hanno più senso d’appartenenza | sono governati da ricchi capricciosi Guardian

Anche Mata ha condiviso una lettera per ringraziare ile i tifosi, con una menzione particolare ad Icardi ...Terminato il contratto che lo legava all' Inter fino al 30 giugno, Roberto Gagliardini ha salutato definitivamente il. In attesa di definire il suo futuro, il classe '94 ha dedicato un pensiero a tutto il mondo nerazzurro tramite i social. "Ciao Inter! Grazie per questi anni assieme... meravigliosi, intensi: un ...Un investimento ovviamente alla portata per ilcampione d'Europa, ma che richiede importanti riflessioni. Proprio una cifra simile era stata richiesta dal West Ham per Declan Rice: in quel caso ...

Calcio Campobasso: Andrea Cinque nuovo responsabile logistico del Club Il Quotidiano del Molse

Parigi, 2 lug. – (Adnkronos) – Il Paris Saint-Germain ha presentato la seconda maglia per la stagione 2023/2024 in occasione della ‘We Run Paris – 10 km’, corsa podistica organizzata dal club parigino ...Milano, 2 lug. – (Adnkronos) – “Ciao Inter! Grazie per questi anni assieme… meravigliosi, intensi: un privilegio far parte di questa famiglia!! Grazie per avermi aiutato a crescere in campo e fuori. G ...