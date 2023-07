I 3 dell’operazione drago | Jackie Chan è nel film | ecco in quale scena vederlo

(Di domenica 2 luglio 2023) Non molti lo sanno, ma nelI 3c’è anchecon un cameo “nascosto”. Lo si vede poco prima della famosa sequenza del bastone di Bruce Lee, arriva un’ondate di guardie di Han in un combattimento a corpo a corpo, tra queste figura il giovanissimo. Anche se la sequenza dove vediamoè molto breve lo si riesce a riconoscere con facilità. Va anche detto cheera ancora molto giovane all’epoca e non era famoso come Bruce Lee. Oggi però, passati molti anni e vista la notorietà dei due personaggi, ci troviamo di fronte a due mostri sacri del cinema ed è impossibile non riconoscerli.comunque non è stato accreditato nel cast de I 3 ...

Coach Carter: Il Trailer Ufficiale del Film - HD Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV: I 3(Arti - marziali, Azione) in onda alle 21 su Iris , un film di Robert ...Su Iris dalle 21 I 3. Un esperto di arti marziali viene reclutato da un agente dei servizi segreti per indagare su una pericolosa organizzazione criminale che gestisce una vasta ......fa Vladimir Putin ha deciso di dare il via alla sua "...che non sono a disposizione di Kiev ma abbondano nei magazzini'... rinfoltite le divisioni e posizionati sul terreno denti di...