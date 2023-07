Ho un dubbio Capitale

Leggi su panorama

(Di domenica 2 luglio 2023) Con tanta enfasi e «testimonial» hollywoodiani Roma vuole l’Expo 2030. Evviva! Poi ci sono i rifiuti, le buche in strada, gli sprechi che fanno già storia. Noi tifiamo Roma ma… Noi tifiamo Roma, ovviamente, ma poi ci chiediamo: Roma ce la farà? Noi tifiamo Roma per l’Expo 2030 perché Roma è Roma. Perché Roma è la bellezza, la storia, la cultura, la tradizione, il cibo, la simpatia. Noi tifiamo Roma perché ogni volta che andiamo all’estero e vediamo come viene valorizzato ogni sasso antico, ci chiediamo: che cosa farebbero se avessero Roma? Noi tifiamo Roma perché a Roma ogni pietra è racconto, è vita, è memoria, perché nelle vie il tempo rimane immobile, un po’ come il traffico. Noi tifiamo Roma perché in nessun altro Paese si trovano insieme, come a Roma, la coda alla vaccinara e la coda alla fermata dei taxi. Noi tifiamo Roma perché è una città piena di turisti e di cinghiali (forse ...