Ho speso 800 000 sterline in chirurgia estetica e sembro una bambola Ken - Dicono che potrei morire ma amo troppo quella sensazione per preoccuparmi

Leggi su oggi-notizie

(Di domenica 2 luglio 2023) Oggi Notizie Justin Jedlica è diventato famoso per le migliaia di euro spese per assomigliare a una Barbie umana, ma ora ha pianificato unadi "mascolinizzazione da lupo". Questa nuova operazione, che comprende interventi e impianti per fargli assomigliare a un lupo, costerà 55.000, portando il totaleper laplastica a 855.000. Nonostante sia conosciuto come una Barbie umana, Justin non ama essere paragonato a unae si considera un pioniere dellaplastica maschile. La sua lista dei desideri diplastica continua a crescere, dimostrando la sua costante ossessione per l'intervento chirurgico. Di cosa parliamo in questo articolo... Justin Jedlica ha800.000 ...