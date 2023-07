Hai sognato di piangere? Scopri cosa significa | la verità ti cambierà per sempre

Leggi su grantennistoscana

(Di domenica 2 luglio 2023) Ti è mai capitato di sognare dire chepotrebbe cambiarti la vita per. L’attività onirica haaffascinato l’essere umano. Sono tanti gli esperti come scienziati e psicologi che, nel corso delle loro carriere, si sono concentrati proprio sullo studio dei sogni. Non solo dal punto di vista neurologico, ma anche per quanto riguarda i loro possibiliti. Haidire qual è ilto tiper– grantennistoscana.itFreud descriveva i sogni come “desideri nascosti”. Secondo questa visione, attraverso l’attività onirica siamo in grado di dare libero sfogo alla nostra fantasia e alle ...