‘GuitarSció – Live & Expo 2023’ | tutto pronto per il debutto

(Di domenica 2 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi prepara al“GuitarSció –2023”, il primo Festival del Sud Italia interamente dedicato alla Chitarra. Seconda tappa di presentazione martedì 4 luglio alle ore 11 al Comune di Battipaglia (Piazza A. Moro – Battipaglia, SA). All’aperitivo stampa, immaginato come un momento di confronto conviviale, prenderanno parte: – La Sindaca di Battipaglia Cecilia Francese; – l’Assessora alla Cultura, Pubblica istruzione, Sport, Eventi, Gentilezza, Pari Opportunità Silvana Rocco; – Gianluca Lenza, Presidente APS MIUSIC e Direttore GuitarSció; – Mario Bove, Responsabile Comunicazione GuitarSció. Novità dell’edizione 2023 tre giorni di eventi all long day, con apertura alle ore 10.30 fino a mezzanotte, tra concerti serali, masterclass musicali e ...

Daria Biancardi, Ciro Manna, Cyranò Vatel, Lucky, Andrea Valeri : annunciati in conferenza stampa presso la Provincia di Salerno i nomi dei protagonisti di& Expo 2023 , il ...Daria Biancardi, Ciro Manna, Cyranò Vatel, Lucky, Andrea Valeri: annunciati in conferenza stampa presso la Provincia di Salerno i nomi dei protagonisti di& Expo 2023 , il primo ...Daria Biancardi, Ciro Manna, Cyranò Vatel, Lucky, Andrea Valeri: annunciati in conferenza stampa presso la Provincia di Salerno i nomi dei protagonisti di& Expo 2023, il primo ...