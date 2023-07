Guerra Ucraina | Kiev | ' Rischio esplosione | 100 dipendenti lasciano centrale di Zaporizhzhia'

A Osipovichi, nel sud del Paese, Alexander Lukashenko sarebbe infatti pronto a ospitare almeno 8 mila mercenari, il tutto a 200 km dall'. Molti altri potrebbero arrivare. E allora Varsavia, ......sosteniamo il nostro governo in questo bagno di sangue che ha creato sul territorio dell'... che sono totalmente estranei alla'.Il cardinale Matteo Zuppi è intervenuto alla Festa di Avvenire a Potenza, parlando soprattutto dellaine della situazione in Francia. Sul conflitto, l'inviato di Papa Francesco ha ribadito la sua posizione: "Lì c'è un aggressore e un aggredito, non bisogna confondere le responsabilità"...

Ucraina Russia, le news sulla guerra di oggi 2 luglio La Stampa

I combattimenti proseguono feroci tra Russia e Ucraina e in Polonia emergono timori per il confine e si chiedono chi sia davvero.Guerra Ucraina, le ultime notizie. Un allarme aereo è scattato in diverse regioni: le forze russe hanno lanciato droni d'attacco da sud. Che le difese aeree - racconta ...