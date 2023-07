GTWC Europe | 24h Spa | BMW trionfa con ROWE Racing

Leggi su oasport

(Di domenica 2 luglio 2023) BMWconnella CrowdStrike 24h Spa, terzo appuntamento del Fanatec GT World ChallengePowered by AWS Endurance Cup e dell’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli. 25a volta per il brand bavarese nella classica competizione belga, vittoria da incorniciare per Philipp Eng/Nick Yelloly/Marco Wittmann #98 davanti a Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello/Jules Gounon (Akkodis ASP #88/Mercedes) e Kelvin van der Linde/Luca Engstler/Nicki Thiim (Scherer Sport PHX #17/Audi). Il finale è stato un vero e proprio dominio per il costruttore tedesco che per la prima voltanelcon la nuova BMW M4 GT3. Mercedes ed Audi si inchinano con Porsche ache dopo Monza mette in bacheca un nuovo ...