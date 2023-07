GTWC Europe | 24h Spa a 6h dalla fine | BMW ed Audi davanti | Porsche resta vicina

Leggi su oasport

(Di domenica 2 luglio 2023) BMW torna al comando della CrowdStrike 24h Spa a sei ore. ROWE Racing svetta in classifica con la M4 GT3 #98 di Philipp Eng/Nick Yelloly/Marco Wittmann, leadera Kelvin van der Linde/Luca Engstler/Nicki Thiim (Scherer Sport PHX #17) e Mattia Drudi/Ricardo Feller/Dennis Marschall (Sport Tresor Orange1 #40). La terza parte della maratona delle Ardenne ha visto la perdita di posizioni da parte della BMW #98 di ROWE Racing. Marco Wittmann ha esagerato con l’abuso dei limiti della pista, il bi-campione del DTM è stato costretto a rimontare con una strategia differente. I tedeschi si sono lanciati all’inseguimento di, presente in vetta con Scherer Sport PHX #17 edSport Tresor Orange1 #40. La bagarre è più che mai viva in Belgio con BMW che sta eseguendo ...