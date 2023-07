Gravina | «Mi dispiace deludere i tifosi quando non ci qualifichiamo ai Mondiali ma io vinco in altri settori» 

(Di domenica 2 luglio 2023) Il presidente della Figc, Gabriele, ha rilasciato una lunga intervista ad Avvenire in cui ha toccato diversi temi, dai debiti del calcio alle delusioni delle Nazionali fino alla giustizia sportiva. Innanzitutto,ha parlato della dimensione economica del mondo del calcio. «Non va dimenticato che il calcio è una grande industria che genera qualche miliardo di euro, ed è una leva cruciale della nostra economia che si riflette su 12 diversimerceologici. Glivalori non possono emergere finché non si riesce a coniugare il concetto di crescita finanziaria con quello precipuo di sviluppo sostenibile, in cui una parte di rilievo spetta alla sfera dell’etica. Il 4 luglio al Maxxi di Roma la Figc presenterà il progetto “Sostenibilia” in cui promuoviamo tutti i valori dello sport sostenibile a 360 ...

Lunga intervista ai microfoni di Avvenire per Gabriele Gravina. Il presidente della FIGC parte dalla situazione economica del mondo del calcio: "Non va dimenticato che il ...Il numero uno della FIGC ha parlato dei problemi del calcio italiano e del lavoro della Federazione per costruire un futuro più sostenibile.