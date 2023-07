(Di domenica 2 luglio 2023) Drammatico incidente durante legiostradi: ilMassimo Gubbini, del rione Giotti, è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo essereda ...

Il fantino coinvolto è Massimo Gubbini ,del rione Giotti, ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale della cittadina umbra. La cavalla che Gubbini stava montando, per una prova in ..."Si è trattato - ha aggiunto - di una normale caduta come ne abbiamo viste altre in questi anni, questa volta il destino ha voluto che la cavalla sia finita sopra al". Per Gubbini, ...Le sue condizioni sono stabili e ilnon è in pericolo di vita, anche se la situazione resta delicata. Iltrauma facciale lo vedrà presto essere sottoposto a un intervento chirurgico. ...

Grave cavaliere caduto nelle prove della Quintana a Foligno Espansione TV

di Andrea Ferretti La Quintana 2023 conferma di non essere nata sotto buoni auspici. Quando sembrava che tutto fosse comunque risolto per il meglio (si fa per dire visto il grave infortunio che ha m ...Drammatico incidente durante le prove della giostra della Quintana di Foligno: il cavaliere Massimo Gubbini, del rione Giotti, è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo essere caduto da ...