Gp Austria | penalizzato Sainz che perde due posizioni

(Di domenica 2 luglio 2023) SPIELBERG () (ITALPRESS) – Carlose Lewis Hamiltonsono stati penalizzati dai giudici della Fia alcune ore dopo la fine del Gp d'causa alcune violazioni per track limits non sanzionate in precedenza. Per questo, i due sono scivolati rispettivamente al 6° e 8° posto dell'ordine di arrivo finale. Il ricorso era stato presentato dall'Aston Martin. La nuova classifica finale, con le prime treinvariate, vede al quarto posto Lando Norris, quindi Fernando Alonso quinto, al sesto posto Carlos, settimo Russell, ottavo Lewis Hamilton, quindi Stroll e Gasly.

