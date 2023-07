Gp Austria | Max Verstappen trionfa davanti a Leclerc e Perez

(Di domenica 2 luglio 2023) L'olandese della Red Bull Maxdomina il Gp d'. Il bicampione del mondo in carica e leader iridato, scattato dalla pole position, resta al comando per quasi tutta la gara ealla Ferrari del monegasco Charlese al messicano Sergio, suo compagno di scuderia. Quarto posto per l'altra Rossa dello spagnolo Carlos Sainz che si lascia alle spalle l'inglese della McLaren Lando Norris e il connazionale dell'Aston Martin Fernando Alonso. A completare la top ten le due Mercedes degli inglesi Lewis Hamilton e George Russell, l'Alpine del francese Pierre Gasly e l'Aston Martin del canadese Lance Stroll. "Mi godo un bel momento della stagione, siamo già concentrati su Silverstone - ha detto il vincitore a gara conclusa - . Siamo riusciti a stare ...

Nessuna soggezione nei confronti di Verstappen: "Non bisogna mai essere demoralizzati. Se c'è ... Qui in Austria abbiamo visto una Ferrari che va unita in una unica direzione".

SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Si conclude con la vittoria dell'olandese Max Verstappen la Sprint Race del Gran Premio d'Austria, con il campione del mondo della RedBull che ha chiuso…