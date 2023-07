GP Austria | F1 | Vince Verstappen ma grande Leclerc | è secondo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 2 luglio 2023) Si è concluso poco fa un Gran Premio d’ricco di emozioni e soprattutto che ha visto protagonista anche una Ferrari stavolta in ottima forma. La vittoria è andata all’ormai solito noto Max, ma per buona prima parte di gara a condurre è rimasto Charles. Il monegasco ha poi chiuso alposto, mentre il pilota della Red Bull ha ottenuto frutti dall’azzardo dell’ultimo giro: cambio gomme e giro veloce realizzato con successo. Terza piazza invece per Sergio Perez, autore di un’ottima rimonta e che ha scalzato Sainz. La doppietta sul podio l’ha così realizzata la Red Bull a discapito della Ferrari. Ecco dunque come è andato il GP d’di F1. GP, F1: altro successo dima ottimo(Credit foto ...