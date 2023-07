(Di domenica 2 luglio 2023) L’Inter attende novità anche sul fronte Robin. L’idea del club è quello di sostituirlo con l’esterno del Monza,, ma secondo Tuttosport non ènome in lista. OPERAZIONI TEDESCHE – Robincon un’offerta di circa 15 milioni potrebbe andare via dall’Inter. Su di lui diversi club tedeschi, su tutti Wolfsburg e Union Berlino, ma anche Bournemouth in Premier League. Con i soldi incassati, i nerazzurri si fionderebbero sudel Monza. Il piano “B” all’esterno brasiliano è quello di Mitchell Bakker, olandese classe 2000 di proprietà del Bayer Leverkusen. Un esterno mancino interessante seguito anche da diverse squadre di Serie A come Atalanta e Roma. Fonte: Tuttosport – Federico Masini Inter-News - Ultime notizie e calciomercato ...

...ha invece indicato il brasiliano quale prima alternativa in caso di partenza di Robin. L'ex ... si può riaprire la strada inper Maehle, attraverso un prestito con diritto di riscatto.Ma quella del croato non è l'unica operazione insu cui Marotta e Ausilio stanno lavorando. E' destinato all'addio anche Robin. L'esterno tedesco arrivato dall'Atalanta non ha mai ...In entrata Marcus Thuram si è preso la scena, mentre inle attenzioni sono concentrate sulla ...fascia mancina dove la consacrazione di Federico Dimarco ha ridotto gli spazi per Robin, il ...

Gosens in uscita, Carlos Augusto lo sostituisce! Ma non è l'unico – TS Inter-News.it

L' Inter vorrebbe accelerare alcune trattative di mercato per regalare dei rinforzi a Simone Inzaghi. Le operazioni in entrata potrebbero sbloccarsi grazie alle cessioni di Marcelo Brozovic e Andrè On ...La stampa lo dà già con le valigie pronte: potrebbe tornare a casa oppure confrontarsi con una nuova avventura Oltremanica ...