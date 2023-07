(Di domenica 2 luglio 2023) Un finale incredibile quello che ha vistotrionfare al BetfredMasters hosted by Sir Nick Faldo 2023. Il neozelandesecosì la sua prima vittoria sul DP, riuscendoci su un percorso ricco di storia e tradizione come quello del The Belfry, nei pressi di Birminhgam, in Inghilterra. Il punteggio con cuiha vinto il torneo è un -10 che parla della durezza del percorso e della battaglia tra chi ambiva al. Pensare però che il 24enne, alla buca 14 dell’ultimo giro, era appena a -5, con alcune delle buche più difficili del percorso ancora da affrontare e quasi fuori dalla lotta per la vittoria. Poi però la folle sequenza 15-17: eagle al PAR 5 con un putt imbucato da 12 metri; birdie al PAR 4 con un ...

rosso infuocato su una camiciola chiara, la mano sinistra spesso sulla tempia o sulla guancia ...Concorso di Venezia 2023 e a set in corso per un film tratto da Burroughs con protagonista......per la prima volta nel Minnesota e vedono le sorgenti del fiume Mississippi " guidati da... vincitore del British Open diViene istituito il Ministero delle Corporazioni dal Governo ...... al debutto a Wimbledon , e ha come altra testa di serie della sua sezioneEvans. Un ... numero 4, il quale ha preparato il torneo giocando sì sull'erba, ma con la mazza da. MATTEO ARNALDI ...

Golf: Daniel Hillier centra il primo successo sul DP World Tour al British Marters. Crollo Migliozzi nell'ultimo round OA Sport

Un finale incredibile quello che ha visto Daniel Hillier trionfare al Betfred British Masters hosted by Sir Nick Faldo 2023. Il neozelandese centra così la sua prima vittoria sul DP World Tour, riusce ...Antonio Faravelli tiene banco alla Pinetina, nel locale Golf Club in occasione delle gare valide per il prestigioso circuito benefico Golfaround. “Golf e Turismo rappresentano un binomio vincente - di ...