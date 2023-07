Golf | British Masters 2023 | primo titolo per Hillier | Migliozzi si perde nel finale ed è 28°

Leggi su sportface

(Di domenica 2 luglio 2023) Il neozelandese Danielconquista il suoin carriera vincendo ildicon un totale di 278 (72 71 69 66, -10) colpi, grazie ad una grande rimonta nell’ultimo round. Staccati di due colpi l’inglese Oliver Wilson e lo statunitense Gunner Wiebe, entrambi secondi con 280 (-8). Al The Belfry (par 72), sul campo che per quattro volte ha ospitato la Ryder Cup, è crollato nel giroGuido. In testa insieme ad altri cinque giocatori al termine del “moving day”, il vicentino ha chiuso in ventottesima posizione con 286 (71 70 68 77, -2), pagando a caro prezzo un parziale in 77 (+5), con due doppi bogey e tre bogey nelle prime nove buche giocate. Poi, nelle seconde, ha realizzato tre ...