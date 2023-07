(Di domenica 2 luglio 2023) Terminasse oggi la stagione del Brasileirao, siacheretrocederebbero in Serie B. L’Esmeraldino, attualmente al diciassettesimo posto con undici punti, si trova ad una lunghezza dalla zona salvezza e precede il Glorioso di sette punti. Davanti ai propri tifosi ilha vinto due delle cinque partite giocate, oltre ad un pareggio e InfoBetting: Scommesse Sportive e

Goias-Coritiba FC (martedì 04 luglio 2023 ore 01:00): formazioni, quote, pronostici Infobetting

O Coritiba vive uma situação delicada, após a goleada por 5 a 1 sofrida para o Grêmio e a demissão do técnico Antônio Carlos.Foto: Juliane Lima/Coritiba Ainda sem saber o que é vencer no Brasileirão, o Coritiba viajou na tarde deste sábado para Goiânia, onde enfrenta o Goiás na próxima segunda-feira. A delegação conta com v ...