Globo d’Oro 2023 | nomination | in testa MIA | poi Stranizza d’amuri | premio postumo a Francesco Nuti

Leggi su spettacolo.eu

(Di domenica 2 luglio 2023) Ledel: inMIA di Ivano De Matteo poidi Giuseppe Fiorello; candidati Mare fuori, Elodie, Favino, Borghi e Leo,alla carrieraUn gala in grande stile per il, lo storicodato dall’Associazione della Stampa Estera in Italia, che torna a premiare il prossimo 5 luglio le eccellenze del cinema italiano in una delle storiche location: Villa Massimo. Sarà infatti la sede dell’Accademia Tedesca di Roma a fare da cornice a questa sessantatreesima edizione e accogliere i finalisti scelti proprio in questi giorni dalla giuria – composta da ...