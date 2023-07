(Di domenica 2 luglio 2023) Roma, 2 lug – Ieri Pelé e Maradona, fino a pochi mesi fa Messi e Cristiano Ronaldo, domani chissà, probabilmente Haaland. Ogni generazionefila insomma ha il suo campione da idolatrare. Miti sportivi, calciatori completi che hanno scritto – o lo stanno facendo tuttora – la storia del pallone. In questo elenco però compaiono solamente giocatori stranieri: eppure c’è stato un tempo, agli albori della fortunata pratica pedatoria, in cui il nostro paese con i suoi protagonisti risultava essere avanguardia anche dentro al rettangolo verde. Era il periodo dell’Italia prima “nazione sportiva” del Vecchio Continente, gli anni del doppio titolo mondiale, i frangenti in cui – per dirla con Vittorio Pozzo – avere in squadra“significava partire dall’uno a zero”. Un talento precoce Peppìn nasce a Milano nell’agosto 1910, ...

...hanno salutato l'Italia con il loro ultimo concerto nel nostro paese dopo essersi esibiti per due volte allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli e quattro volte allo stadiodi ...Chiara Ferragni , come moltissimi altri personaggi dello showbiz italiano, ha assistito all'incredibile concerto dei Coldplay a San Siro . La band americana si è esibita allo stadiocon i loro successi mondiali e al primo concerto esclusivo (del quale i biglietti sono letteralmente andati a ruba) c'era anche l' influencer con la sorella Francesca e altri amici, ...Eppure se sfogliamo all'indietro i giornali fino all'altro ieri, sulle pagine del 1958 si leggono le parole di uno sconfortatoper la mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali: "...

Giuseppe Meazza, il balilla del calcio italiano Il Primato Nazionale

La UEFA ha sanzionato il Porto per lo scandaloso trattamento nei confronti di una buona parte di tifosi dell’Inter giunti all’Estadio do Dragao per il ritorno degli ottavi di Champions League, come ri ...La UEFA ha deciso di multare le società di Milan e Inter per quanto accaduto allo stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro in occasione della doppia gara, sia ...