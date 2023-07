Giuntoli vuole portare Hojlund o David alla Juventus Corsport

(Di domenica 2 luglio 2023) La Juve ha messo in vendita Chiesa e Vlahovic. Il Corriere dello Sport scrive che Allegriripartire da Milik e un attaccante di movimento. Ecco perché Rasmusè diventato il profilo sugli scudi, con una valutazione dell’Atalanta di 45 milioni: un’operazione in cui il club bianconero proverebbe a inserire contropartite tecniche. Il danese ha 20 anni, siamo nel range delle operazioni di prospettiva, garantite da un anno di apprendistato in Italia che ha fruttato dieci gol stagionali. Sull’agenda dipoi c’è da un po’ il nome di Jonathan, attaccante canadese, 58 gol nelle 136 partite giocate nelle ultime tre stagioni con il Lilla. Voleva portarlo al Napoli per il dopo Osimhen, la valutazione da 50 milioni dei francesi è importante e non prevede ...

Tante voci e nomi si accavallano in questo periodo dell'anno nel calciomercato di una Juventus chetornare presto vincente. Lo scorso anno il club bianconero ha vissuto una stagione davvero molto travagliata. Le vicende extracampo che hanno coinvolto la società non hanno certo reso la vita ...Giordano scrive degli addii di, di Formisano (capo del marketing da sempre), della figlia ... ruota intorno a una figura centrale - la sua - un visionario che siun gran bene, e lascia ...... lasciando intendere che non cederà il suo gioiello al ribasso: se l'Inter lodeve arrivare ... Juve, finalmente! De Laurentiis lo libera dopo una trattativa estenuante Sospiro di sollievo ...

Dal Napoli alla Juve, Giuntoli vuole sempre Koopmeiners. Ma ... Calciomercato.com

Vlahovic Chelsea, non bastano 60 milioni per chiudere l’affare. La Juve, dal canto suo, ha fissato il prezzo per il possibile addio Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, Pochettino vuole Dusa ...Il mercato è già nel vivo, con importantissime novità per le squadre di Serie A anche in chiave fantacalcio. Ecco le ultimissime sulle trattative calde di queste ore e non solo dal nostro Fabrizio Rom ...