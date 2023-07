Giulia Salemi | la confessione | «Ecco quali sono le mie cose preferite» E Pierpaolo Pretelli sorprende tutti a cena

Leggi su newscronaca.myblog

(Di domenica 2 luglio 2023)si stanno concedendo alcuni giorni di vacanza a Saint-Tropez in Francia e, da buoni influencer, postano numerose storie durante la giornata. I due ex gieffini nonalla loro prima tappa estiva perché, nel mese di giugno, hanno soggiornato in Costiera Amalfitana dove hanno scattato moltissime foto, poi, pubblicate sui rispettivi profili Instagram. Nelle sue ultime storie, però,ha elencato alcune delle suee… il look improbabile del fidanzato. Le storie Instagram diha pubblicato alcune storie Instagram che la ritraggono in vacanza insieme al fidanzato ...