Leggi Anche Le Donatella in festa, è il compleanno della figlia di SilviaSulle spiagge giamaicane,è una bomba sexy. Con addosso bikini striminziti e rivelatori ha scelto pose che enfatizzavano le curve esplosive. A cavalcioni della tavola da paddle, a pancia in giù sull'amaca, in ...Rido perché ti amo: video intervista a Barbara Venturato Nel cast di Rido perché ti amo , troviamo anche Daphne Scoccia,, Claudio "Greg" Gregori, Enzo Garinei, Herbert Ballerina e, in ...Silvia, nota al grande pubblico come "Le Donatella" insieme alla gemella, anche lei interprete della pellicola, dichiara: "E' stata per me un'esperienza bellissima, la prima volta al ...

Giulia Provvedi sexy in Giamaica con il nuovo fidanzato TGCOM

Giulia Provvedi ha trascorso una bella vacanza romantica con il fidanzato Andrea Riso, con cui fa coppia da alcuni mese, ma senza dimenticare i follower ai quali ha dedicato scatti sexy in bikini. La ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...