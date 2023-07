Giro Donne 2023 | risultati e classifica terza tappa | vince Wiebes | Van Vleuten resta in rosa

(Di domenica 2 luglio 2023) Va in archivio anche ladeld’Italia, con l’olandese della SD Worx, Lorena, che conquista il successo davanti alla connazionale della Jumbo Visma, Marianne Vos e alla statunitense della SRAM Racing, Chloe Dygert. La migliore delle italiane è Rachele Barbieri, che chiude in quinta posizione, ottava Chiara Consonni, decima Silvia Zanardi. L’olandese del Team Movistar, Annemiek Van, conserva la maglia, mentre Elisa Longo Borghini è a 55? dalla leader dellagenerale. ORDINE DI ARRIVOLorena Team SD Worx 2:53:41 2 VOS Marianne Team Jumbo-Visma ...

Toccherà, anche, la provincia di Cuneo il Giro Donne 2003 . La manifestazione ciclistica al femminile, mercoledì 5 luglio sarà protagonista con la Canelli - Canelli (6a tappa di 104 chilometri) . Ecco i comuni cuneesi che accoglieranno e ...

Terza tappa per il Giro Donne 2023: prima volata di gruppo, arrivo in quel di Modena posto 118.2 chilometri dopo la partenza di Formigine. A vincere in terra emiliana è la grande favorita Lorena Wiebe ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.58 Per oggi è tutto. Il Giro d’Italia Donne 2023 tornerà domani con la quarta tappa. Grazie a tutti per averci seguito fino a qui e buon proseguimento di g ...