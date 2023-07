(Di domenica 2 luglio 2023) Fiumicino – Un uomo alto ed una donna avrebbero “girato” in maniera sospetta su via Cuglieri, ad Aranova. Areè il presidente del Consiglio comunale, Roberto, con un post su Facebook: “Sono stato informato su un uomo alto ed una donna, i quali guardano nei giardini e studiano la situazione. Sono già state informate le Autorità competenti”. Poi fa un appello: “Non aprite a nessuno e segnalate ogni cosa sospetta. La sicurezza dipende anche da ognuno di noi….facciamo rete!”. Raggiunto telefonicamente da ilfaroonline.it, il Presidente del Consiglio comunale ci ha detto che “La sicurezza dei cittadini è al primo posto. Il sindaco Mario Baccini ha intrapreso rapporti con il Prefetto: si metteranno in campo tutte le azioni per aumentare la sicurezza sul territorio”. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con ...

"Giri" sospetti tra le villette, Severini lancia l'allarme social Il Faro online

