Giovani | via alla Call for Education 2023 | contributi per 3 milioni di euro da Unicredit

(Di domenica 2 luglio 2023) Contrastare la “povertà educativa” nel cuore dell’pa: è l’impegno al centro di un’iniziativa sostenuta daFoundation, rivolta in particolare ai ragazzi e aidi età compresa tra gli 11 e i 19 anni. L’orizzonte del progetto abbraccia 11 Paesi, dall’ItaliaSlovacchia, dBosnia ed ErzegovinaGermania. Informazioni sull’iniziativa, promossa attraverso il bando “for”, sono contenute in una nota diffusa in settimana dfondazione dell’istituto di credito italiano. Una realtà, questa, si legge in una presentazione online, impegnata da 20 anni nel contrastodispersione scolastica e nel sostegno all’inserimento lavorativo dei ...