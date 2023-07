Giornata Mondiale degli Ufo | 10 film iconici sugli extraterrestri

storica per il pentathlon moderno azzurro ai Giochi Europei. Alice Sotero ha festeggiato ... L'atleta torinese si è messo alle spalle il campione olimpico e, il britannico Joseph Choong ...La nona tappa delva in scena in Austria, al Red Bull Ring di Spielberg, al termine di due ... Prevista instabilità anche nelladi domenica. Non sono esclusi altri rovesci durante la ...Il programma e gli orari del palinsesto sportivo in tv di oggi, domenica 2 luglio. Appuntamento clou dellail Gran Premio d'Austria valevole per ildi F1. Seconda tappa per il Tour de France, mentre proseguono e si concludono i quarti di finale degli Europei Under 21 di calcio. Ultima ...

Oggi è la Giornata mondiale degli Ufo: ecco i 12 avvistamenti più misteriosi della storia (dal XVI secolo a oggi) Corriere della Sera

Oggi, 2 luglio, si celebra la Giornata Mondiale degli Ufo (World Ufo Day): una perfetta occasione per recuperare i 10 film sugli extraterrestri più belli di sempre. La data ricorda un episodio in cui, ...Si parte subito, oggi, con la Giornata dedicata agli extraterrestri, in mezzo ne troviamo diverse dal sapore estivo, per concludere con il Nelson Mandela International Day ...