Giorgia Meloni valuta per il G7 pugliese Borgo Egnazia | il lussuoso resort amato da Madonna

(Di domenica 2 luglio 2023) Sopralluogo con mini vacanza per la presidente del Consiglio, che vola in Puglia per esaminare alcune location per il prossimo summit

Italia Le mistificazioni disull'immigrazione Vitalba Azzollini giurista Gli equilibri rotti Mesi fa in Libia sono saltate le poche alleanze che tenevano insieme trafficanti e gruppi ...Salvini parla proprio alla vigilia dell'incontro con l'alleata storica francese Marine Le Pen , sempre meno vicina alla premier: "Le Pen è apprezzata da una fetta consistente di ...l'ha scelta lo scorso maggio, durante un altro vertice a Hiroshima, come sede del prossimo G7 , ma l'ha raggiunta, in queste ore, per alcuni sopralluoghi. Secondo quanto scrive ...

Una masseria da G7: Meloni e il weekend con tappa nel resort scelto da Madonna la Repubblica

Sopralluogo con mini vacanza per la presidente del Consiglio, che vola in Puglia per esaminare alcune location per il prossimo summit ...La premier su Facebook: "I dati Istat continuano a certificare la costante crescita dell'occupazione, con il tasso di disoccupazione ai minimi dal 2009" (ANSA) ...