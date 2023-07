Giochi Europei | Italia Team da leggenda | vince il Medagliere con 100 podi

(Di domenica 2 luglio 2023) Cracovia – Straordinari i 100insieme agli 11 pass olimpici con il trionfo neldei. E’ unada favola a Cracovia, che ha chiuso oggi la manifestazione. Il conto finale delle medaglie è eloquente: 35 ori, 26 argenti e 39 bronzi, quasi il doppio deiconquistati dalla Spagna (57), dalla Germania (63) e Francia (62). La nota Agc di coni.it riporta: ‘12 medaglie (sette ori, cinque argenti e 2 bronzi) sono arrivate dall’atletica leggera, che ha conquistato l’Europeo a squadre. Bottino eccezionale per il tiro a volo con sette ori, un argento e un bronzo, così come per la kickboxing con 6 ori, 2 argenti e 2 bronzi. Impossibile fare meglio nel pentathlon moderno: l’ha vinto sia al maschile che al femminile ...

Come è noto, l'Europeo di categoria in Romania e Georgia, oltre all'assegnazione del titolo continentale, mette in palio anche tre pass per idel 2024. Questi sono assegnati alle tre migliori ...Cento podi, undici pass olimpici e il trionfo nel medagliere. L'Italia Team saluta Cracovia e la terza edizione deicon numeri da record. Il conto finale delle medaglie azzurre è eloquente: 35 ori, 26 argenti e 39 bronzi, quasi il doppio dei podi conquistati dalla Spagna (57), dalla Germania (63) e ...Il medagliere dei2023 considerando le sole specialità olimpiche , inserite nel programma di Parigi 2024. La parola '', ad un anno dal grande evento, porta inevitabilmente il pensiero ai...

Giochi Europei, Italia sconfitta in finale dalla Svizzera, ma è comunque un grande argento FIGC

Un successo su tutti i fronti. Calato il sipario sull'edizione 2023 dei Giochi Europei, rassegna continentale multisportiva dalla valenza rilevante per alcune discipline, vera e propria prova generale ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...