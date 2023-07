Giochi Europei Cracovia 2023 | canoa | bronzo per Horn in extreme slalom

Cinque medaglie (1 oro e 4 bronzi), ed Abbes Mouhiidine portabandiera dell'Italia, scelto dal Coni, per la chiusura dei. Ciò a testimonianza di quanto le Istituzioni sportive siano ...Cinque medaglie, ed Abbes Mouhiidine portabandiera dell'Italia, scelto dal Coni, per la chiusura dei. Ciò a testimonianza di quanto le Istituzioni sportive siano vicine a questa ...Nicole Perona si deve accontentare di una comunque storica e prestigiosa medaglia d'argento daidi Cracovia (prima volta assoluta della Kickboxing in una competizione a cinque cerchi). La biellese portacolori del Team Kickstar, ormai 'cuneese d'adozione', si è infatti arresa in ...

Tiro a volo, Giochi Europei 2023: Italia d'oro nel trap femminile a squadre! Annichilita la Turchia, bronzo alla Germania OA Sport

Ultima giornata per quanto riguarda i Giochi Europei (European Games) 2023 in fatto di badminton. Assegnati gli ultimi tre ori, quelli del doppio misto, del singolare femminile e del singolare maschil ...Cracovia, 30 giu. – Prima medaglia per il pugilato italiano ai Giochi Europei di Cracovia. Nella categoria 51 kg maschile Federico Emilio Serra ha disputato un ottimo torneo sino in semifinale. Contro ...