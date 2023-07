Giochi Europei 2023 | Italia da record | 100 medaglie per gli azzurri lanciati verso Parigi 2024

Sono 100 le medaglie raccolte dagli atleti e dalle atlete azzurre ai2023 in Polonia. Gli ori sono 35, gli argenti 26, e 39 i bronzi per un'edizione che darecord, in cui gli azzurri hanno dominato il medagliere portando a casa anche la vittoria nella ...L'ultima giornata di gare aidi Cracovia riserva all'Italia Team il trionfo della kickboxing. Inizia subito bene nel Light Contact Ivan Penzo ( - 63 kg), capace di mettere in bacheca il primo oro della giornata ai ...'Semplicemente fantastici! L'Italia Team ha onorato al meglio il proprio Paese, vivendo da protagonista idi Cracovia 2023. Le atlete e gli atleti azzurri hanno dominato il medagliere per numero di ori e per numero di medaglie. Stasera si chiude un'edizione storica, da record, in cui lo ...

Medagliere Giochi Europei 2023: la classifica dei podi OA Sport

Crescenzo Cecere, agente di Valentin Gendrey insieme al suo collega Bruno Satin, ha parlato a Radio Bruno del futuro del ...SEGUI LA DIRETTA SU OA SPORT CON UN SOLO CLICK CALENDARIO COMPLETO GIOCHI EUROPEI 2 LUGLIO IL MEDAGLIERE DEI GIOCHI EUROPEI Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale dei Giochi Europei di oggi ...