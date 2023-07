Gimmy Pozzi | kickboxer morto a Ponza | trovata una carriola | ' è quella che trasportava il corpo'

Si riapre il caso di, il romano pestato a morte a Ponza. Forse a una svolta il caso della morte di Gianmarco, il 28enne campione di kickboxing ucciso dopo essere stato picchiato a morte a Ponza il 9 ...'Quando Gianmarcoè stato ucciso, sull'isola di Ponza c'erano anche i fratelli Gabriele e Marco Bianchi noti alle cronache per l'omicidio di Willy ...Come riferisce oggi il Corriere della Sera, nei pressi del luogo del ritrovamento del cadavere di '', in un campo, è stata trovata una carriola, 'coperta dalle sterpaglie' . Gianmarco, ...

«Gimmy» Pozzi, una carriola riapre il giallo di Ponza: forse fu usata per trasportare il corpo Corriere Roma

Le indagini su Gianmarco Pozzi vedono la prima svolta: trovata la carriola usata per trasportare il cadavere, anticipata dal testimone anonimo ...Nuovo colpo di scena a Ponza sulla morte di Gianmarco Pozzi: la Guardia di Finanza ha sequestrato una carriola rinvenuta in un terreno adiacente la proprietà in cui, quasi tre anni fa, ...