Commenta per primo Un no che potrebbe diventare un sì. Stevendopo aver ribadito la sua volontà di non allenare in Arabia Saudita , ora ci starebbe ripensando. Lo dicono in Inghilterra. La bandiera del Liverpool sarebbe stata convinta a furia di rilanci ...Commenta per primo Un no che potrebbe diventare un sì. Stevendopo aver ribadito la sua volontà di non allenare in Arabia Saudita , ora ci starebbe ripensando. Lo dicono in Inghilterra. La bandiera del Liverpool sarebbe stata convinta a furia di rilanci ...

Gerrard cambia idea: ora apre all'Arabia Saudita Calciomercato.com

La maglia 10 e quella numero 8 del Liverpool, libere. Eppure Mac Allister ha scelto la prima. Un numero molto importante e che potrebbe mettergli addosso tanta pressione. Molta meno, evidentemente, ri ...