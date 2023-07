... perchè anche la bagarre salvezza promette spettacolo, con le tre neopromosse (Frosinone,e Cagliari) al lavoro per creare un organico all'altezza della categoria.i nomi sul tavolo delle ...Legata al mare anche la nuova maglia delCfc che è stata presentata sul palco dell'Ocean Live ...tra i genovesi e i visitatori " commenta l'assessore al Volontariato Sergio Gambino " vedere...Il lavoro della società biancazzurra, però, è frenetico e i nomi sul taccuino sono: mancano ... Con Plizzari verso la B (Ascoli), Sommariva in uscita () e D'Aniello non rinnovato, il Pescara ...

Genoa, tanti tifosi rossoblù per la presentazione della nuova maglia ItaSportPress

Il Genoa ha oggi presentato il nuovo kit che accompagnerà la squadra lungo il nuovo percorso in Serie A. Lo ha fatto all'Ocean Live Park, con un evento cui erano presenti migliaia di persone. La nuova ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...