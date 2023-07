Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. Andres Blazquez, amministratore delegato del, ha incontrato la stampa a margine della nuova prima maglia rossoblù : "L'della casacca è l'unione tra mare e città, il video presentazione che oggi ho visto per la prima volta mi ha fatto ...Con Plizzari verso la B (Ascoli), Sommariva in uscita () e D'Aniello non rinnovato, il Pescara oggi è senza un portiere. L'delle ultime ore è quella di riportare alla base, in prestito, il ...2023 - 07 - 01 17:29:12in pole per Zanoli del Napoliin pole per Zanoli del Napoli: l'... È questa l'ultimadi Marotta per il centrocampo nerazzurro. 2023 - 07 - 01 15:59:51 Napoli su ...

Genoa, idea Colombo per l’attacco: le ultime Calcio News 24

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...L'attaccante del Genoa è in attesa dell'esito del ricorso sulla condanna a sei mesi di reclusione per violenza sessuale di gruppo ...