Gemonio Giuseppina Caliandro investita e uccisa | caccia al pirata

(Di domenica 2 luglio 2023), 41 anni, è statada un’auto(Varese). L’incidente è avvenuto in via Cellina, non lontano dall’abitazione di. Il conducente dell’auto che ha investito la donna non si è fermato a prestare soccorso e ha proseguito la sua corsa investendo nella fuga un’altra auto.aperta aldella strada. A lavoro i Carabinieri di Luino, coordinati dalla Procura di Varese. I militari dell’Arma stanno setacciando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e raccogliendo le testimonianze di alcuni passanti che avrebbero assistito all’incidente. Sembra che uno sia riuscito a fornire anche parte del numero di targa dell’auto ...