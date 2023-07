GdS – Juve | è l’ora di Berardi | per il dopo Di Maria c’è lui nel mirino

Leggi su justcalcio

(Di domenica 2 luglio 2023) 2023-07-02 00:35:16 Fa notizia quanto riportato poco fa dalla Gazzetta: Piace a Giuntoli e a Manna, a caccia di assist e colpi. Domani Pogba alla Continassa: a breve il confronto Filippo Cornacchia 2 luglio – torino La maglia numero 22 di Angel Diè già finita sulle spalle di Timothy Weah. Ma il figlio dell’ex Pallone d’Oro milanista sarà l’erede di Juan Cuadrado, non del Fideo. Così, tra le priorità della nuova Signora, che decollerà la prossima settimana con l’ufficializzazione di Cristiano Giuntoli a capo dell’area tecnica, ci sarà quella di trovare dribbling, qualità tra le linee, assist e abilità nello stretto. Un clone dell’exntino, soprattutto di quello visto con l’Argentina, forse non esiste nemmeno. Ma in attesa dei primi colloqui tra i dirigenti attuali (Calvo, Manna, Cherubini, Tognozzi e Chiellini), ...