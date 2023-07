Gazzetta – Onana | Manchester United frena per il portiere dell’Inter

Leggi su justcalcio

(Di domenica 2 luglio 2023) 2023-07-01 23:15:34 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dalla: Il club di, da settimane alle prese con il passaggio di proprietà, deve controllare le spese e ritiene prioritario l’acquisto di un centravanti. La trattativa con ilnerazzurro però non va considerata chiusa. Anzi… Ilsull’arrivo di André. Il club, da mesi al centro di una estenuante trattativa per il passaggio di proprietà, reputa eccessive le preteseche per ilcamerunese chiede 50 milioni più bonus. Soprattutto perché, dopo l’affare praticamente chiuso con il Chelsea per il centrocampista Mason Mount (70 milioni) e con l’obbligo di acquistare un ...