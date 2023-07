Gazzetta – Milan | Tonali sblocca gli altri colpi | subito Pulisic poi sprint Musah

(Di domenica 2 luglio 2023) 2023-07-02 09:35:23 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news delladello Sport: Gli 80 milioni di Sandro serviranno per chiudere anche gli affari per Reijnders e Chukwueze Alessandra Gozzini 2 luglio –O C’era una volta Franck Kessie, mediano o trequartista che contribuì alla favola scudetto del. Dopo l’addio rossonero, la storia è continuata cone Bennacer. Un altro racconto ormai concluso, con il lieto fine della qualificazione Champions:è ormai un nuovo centrocampista del Newcastle, Bennacer, dopo l’infortunio, tornerà disponibile soltanto a novembre. A gennaio potrebbe poi partecipare alla Coppa d’Africa con la nazionale algerina: in sostanza, dei dieci mesi di impegni rossoneri, potrebbe saltarne la metà. Per questo il club ha già ...

I rossoneri stanno trattando con l'AZ Alkmaar per acquistare il centrocampista olandese classe '98: ecco quello che c'è da sapere su Tijjani Reijnders, dagli esordi alle curiosità fuori dal ...Gli spagnoli vogliono circa 25 milioni di euro Ilvuole presto portarsi a casa il centrocampista del Valencia, Yunus Musah. Secondo quanto riportato da Ladello Sport, il club spagnolo ...... i rossoneri si preparano ad affondare il colpo con il Chelsea per Christian Pulisic Il... Come riportato dalladello Sport, i ...

Gazzetta - Il Milan osserva anche Dia: costa 25 milioni, può essere inserita una contropartita tecnica Milan News

CALCIOMERCATO - L'idea che circola nelle ultime ore - riportata dalla Gazzetta dello Sport - fa ben sperare i tifosi del Milan: Boulaye Dia, 16 reti lo scorso anno con la Salernitana, sarebbe entrato ...Dopo l'acquisto di Loftus-Cheek dal Chelsea, i lavori del Milan per il centrocampo non si esauriscono. Anche se per arrivare a Davide Frattesi, i rossoneri dovrebbero procedere ...