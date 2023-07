Galoppo | addio a Visir de Nulvi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 2 luglio 2023) Nella notte tra sabato 1 e domenica 2 luglio 2023, all’età di 29 anni (molto anziano), è deceduto il famoso stallone purosangue arabode. Chi erade? Uno stallone purosangue arabo dal mantello sauro, nato in Sardegna il 25 febbraio 1994 presso l’allevamento di Giorgio Buscarinu. Fu un buon cavallo da corsa () e un eccellente riproduttore di cavalli sportivi che, per qualità, si distinguono, tutt’oggi, nelle corse in piano () e in Endurance. La genealogia dideEra un figlio del leggendario razzatore Rubis de Carrere e della fattrice Zulema. Per approfondire, CLICCA QUI. Il meglio del P.S.A. dae da Endurancedeera fratello pieno ...