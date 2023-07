Gallagher | tifoso del Manchester City | “Grazie ai tifosi del Milan” | Video

... prima della finale è stata protagonista con il post su Twitter di Noelprima dell'... l'ex frontman del gruppo si è rivolto al pubblico dicendo: " C'è qualchedell'Inter qui C'è ...Non dimenticherà facilmente questa serata di sabato 10 giugno Noel, grandedel Manchester City . Il noto musicista era impegnato negli Stati Uniti e più precisamente stava suonando in un pub di San Diego , ma ovviamente la testa era ad Istanbul per ...Prima della finale Romelu aveva battibeccato con Noel. Il cantante inglese, storicodel City, aveva parlato così a proposito dei nerazzurri prima del derby di ritorno: "Preferirei ...

"Tifosi Inter qui Wonderwall è per Lukaku". Liam Gallagher, show a Milano Tuttosport

Il cantante inglese, nel corso del suo ultimo concerto, si è rivolto al pubblico ricordando la finale di Champions League vinta dal Manchester City ...Durante il concerto di ieri sera a Milano, Liam Gallagher, cantante inlgese e grande tifoso del Manchester City, ha ironizzato con i tifosi dell'Inter: "C’è qualche tifoso dell’Inter qui"C’è qualche ...