Galatasaray | contatto per Jovic

Il calciatore è entrato incon ilma preferirebbe restare in Serie A campionato che conosce bene viste le esperienze ad Empoli, Chievo, Juventus e Roma con cui ha collezionato 54 ...Il giocatore ha una clausola rescissoria di 35 milioni di euro, ma se ilaprisse al ... C'è stato uncon il Borussia Dortmund ma il ritorno in Bundesliga non rientra nei miei piani'.Una decina di giorni fa nuovoe la risposta è stata: 'No grazie, vogliamo Thuram'. A ...Icardi (LaPresse) - Calciomercato.itDopo una stagione da protagonista con la maglia del, ...

GALATASARAY, CONTATTO CON L'AGENTE DI JOVIC - Sportmediaset Sport Mediaset

Gli ultimi aggiornamenti sulle trattative dei giallorossi Eldor Shomurodov tornerà nuovamente alla base, ma non con lo status di “impiegato a tempo indeterminato”. La Roma, già dalla scorsa estate, av ...Oggi Nicolò Zaniolo compie 23 anni. Può dirsi soddisfatto: dopo essere uscito dalla Roma, la sua avventura al Galatasaray ha preso una buona piega.